FETÖ bukalemun bir örgüttür

Rize'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Teknik bölümü mezunu olan Kemal Ekşi (24) 15 Temmuz akşamı köprüde FETÖ'cü hainlerin açtığı ateşle şehit düştü. "Bu vatan meselesi" diyerek şehadete yürümekte bir an bile tereddüt etmeyen Kemal Ekşi, genç yaşta şehitlik mertebesine ulaştı.Oğlu Kemal Ekşi'nin vatanını korumak için FETÖ'cü hainlerin karşısına dikildiğini belirten şehit babası Ekrem Ekşi (59), "Elhamdülillah oğlumuz şehadete ulaştı. Bunlar bukalemun bir örgüt. Her ortamda renk değiştirebilen, şekilden şekile giren tipler. Bu millet için bu bir tecrübe oldu. Bu millet bundan sonrada Allahın yardımıyla FETÖ ve FETÖ'nün benzerlerine izin vermeyecektir" dedi.