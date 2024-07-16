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Giriş Tarihi: 16.7.2024

FETÖ ihanetinden farkı yok! Meclis’te skandal sözler: DEM’li Hatimoğulları 15 Temmuz'u hedef aldı

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti, bir kez daha 15 Temmuz’daki milli destanı hedef aldı. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 251 vatandaşın şehit düştüğü karanlık geceye “Senaryo” diyecek kadar ileri gitti.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
FETÖ ihanetinden farkı yok! Meclis’te skandal sözler: DEM’li Hatimoğulları 15 Temmuz’u hedef aldı

İktidarı ve muhalefeti ile tüm Türkiye 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anarken, terör örgütünün siyasi sözcüsü konumundaki DEM Parti'den Gazi Meclis'te skandal sözler yükseldi.



Meclis grup toplantısında kürsüye çıkan Tülay Hatimoğulları, "15 Temmuz darbe girişiminin hem öncesi hem sonrası tamamen bir senaryoydu" sözleriyle tepki çekti.



Hatimoğulları'nın açıklamaları, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

"KIYAMETE KADAR AFFETMEYECEĞİZ"

Hatimoğulları'nın skandal çıkışı, akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndaki sözlerini getirdi.



"15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz" diyen Erdoğan, "15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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FETÖ ihanetinden farkı yok! Meclis’te skandal sözler: DEM’li Hatimoğulları 15 Temmuz'u hedef aldı
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