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Giriş Tarihi: 16.7.2024

FETÖ’cülere 27 ilde kıskaç

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’cülere 27 ilde kıskaç
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde "Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunanlara yönelik olarak 27 ilde düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 74 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt mensuplarının ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.
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FETÖ’cülere 27 ilde kıskaç
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