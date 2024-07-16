15 Temmuz'un karanlığını aydınlatan şehitlerimizden biri olan Mustafa Koçak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne FETÖ'cüler tarafından atılan bomba sonucu şehit düştü. Geride acılı bir eş ve iki çocuk bıraktı. 15 Temmuz'da 2 akrabası daha şehit oldu. Şehidin Yozgat'ta yaşayan annesi Züleyha ile babası İbrahim Koçak, evlatlarından ayrı geçen hüzün dolu yıllara rağmen, hainlere karşı verdikleri mesajlarla tüm şehit ailelerinin sesi oldu.Şehit babası İbrahim Koçak, "Devlet her zaman yanımızda. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız, Reis'imizin varlığı bizlere güç veriyor, moral kaynağı oluyor. Allah razı olsun bütün devlet adamlarından, yanımıza geliyor üzüntümüzü alıyorlar. Acımız ilk günkü gibi aynı" dedi. Oğlunun küçüklüğünden beri 'Ben şehit olacağım. Askere gideceğim, askerde şehit olurum' dediğini aktaran baba Koçak, "Bir gün önce yanımızdaydı. Ertesi gün aynı köyden gittiği saatte haberi geldi. Hayaline kavuştu. FETÖ'cü hainlere karşı işte buradayım" dedi.