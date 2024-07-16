Hedef SABAH Gazetesi ve A Haber Televizyonu’ydu

FETÖ'cü hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde konuşan 15 Temmuz Darbe Davaları Şehit ve Gazi Yakınları avukatı Dr. Mehmet Sarı; 15 Temmuz darbe girişimi ülkemizi işgale dönük olarak demokrasimizi hedef aldığı gibi aynı zamanda yerli ve milli medya kuruluşlarımızdan olan A Haber ve SABAH Gazetesi'ni de hedef almış ve susturmak istemiştir. Darbe davalarında önemli bir dava da A Haber-Turkuvaz Medya'yı hedef alan darbecilerin yargılandığı İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/140 Esas Sayılı dosyası ile açılan darbe davasıdır" dedi.Sarı, A Haber'i İşgal Davası'nın 66. Mekanize Tugay Davası ile birleştirildiğini ve Nisan 2018'de verilen kararda 20'si ağırlaştırılmış olmak üzere 50 sanığa müebbet hapis cezası verildiğini hatırlattı.İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan darbe günü çıkış yapan darbecilerin gerçekleştirdiği A Haber ve Turkuvaz Medya'ya yönelik baskın ve yayın kesme girişimlerinin, FETÖ'cüler tarafından önceden planladığını belirten Sarı, 15 Temmuz gecesi saat 24.00 sıralarında İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda oluşturulan askeri unsurlar ve TİM'lerin Topkule Kışlası'ndan harekete geçip Kâğıthane Seyrantepe'de bulunan Türk Telekom Galatasaray Stadı yakınlarına geldiklerinde vatandaşlarımızın engellemesiyle durdurulduğunu kaydetti.Sarı, "Ancak tüm bu hain emellere rağmen Turkuvaz Medya'yı susturmayı başaramamışlardır" ifadelerini kullandı.