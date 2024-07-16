Kablo 3 ay önce de açıktaymış

İzmir'de geçen cuma günü meydana gelen şiddetli yağışta, şehrin kalbi Konak'ta, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan ikinci el antika eşya alım satımı yapan, amatör müzisyen İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak öldüğü olayla ilgili soruşturmada, bilirkişi ön raporuna göre haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 24'ü gözaltına alındı. Şüpheliler arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli bir şube müdürü, 3 kontrolör ile Gediz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ve işletme yöneticisi K.A.F.'nin de bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden 4'ü, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bu arada soruşturma doğrultusunda, 6 şüpheli hakkında daha gözaltına alındı. Bunlardan 5'inin gözaltına alındığı, toplam 5 kişinin arandığı beliritldi. Google haritalarda 3 ay önce, yani Nisan 2024'te kayda geçen fotoğraflarda 2 kişinin hayatını kaybettiği noktadaki mazgalın bitişiğinde elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü. Bu da cinayet gibi ihmalin göz göre göre geldiğini gözler önüne serdi. Vatandaşlar sosyal medyada paylaşılan Google haritalar fotoğraflarının altına yaptıkları yorumlarla yaşanan olaya tepkilerini dile getirdi.Emine Demir isimli X kullanıcısı, "Ne kadar bakımsız yollar. Hangi zamanda yapıldı kim bilir?' derken, Oktavya isimli kullanıcı, "Yani bu kadar aleni gelen bir cinayet. İki masum pırıl pırıl insan gitti. Bütün İzmir hesap sormalı" dedi. Fb isimli kullanıcı, "Cinayet" derken, başka bir vatandaş ise, "İzmir kadar belediyesi vurdumduymaz rezil bir şehir yok. Altyapı şekilsiz, bakım yetersiz, belediye işçisinden memuruna tembel. Hepsini işten atmak lazım" dedi.Demokrasi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları Özge Ceren Deniz'in öldüğü sokağa karanfil bıraktı. Ayrıca 'kaza değil cinayet' yazılı bir pankartı olay yerindeki sandalyenin üzerine bırakan Özge'nin arkadaşları yaşanan olaya tepki gösterdi.