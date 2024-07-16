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Giriş Tarihi: 16.7.2024 14:35

Mehmetçik teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor: Örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce kullanılan mağarada, çeşitli mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

AA
Mehmetçik teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor: Örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, mağaraya düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Videoda, Şehit Sözleşmeli Er Yasin Karaca Operasyonu kapsamında tespit edilen mağaranın girişinin 7 metre uzunluğunda tünel şeklinde olduğu, tünelin sonunun geniş yaşam alanına çıktığı bilgisi verildi.

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Mehmetçik teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor: Örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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