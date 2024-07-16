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Giriş Tarihi: 16.7.2024 11:19 Son Güncelleme: 16.7.2024 11:32

MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta 7 PKK'lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
MSB duyurdu: Suriye ve Irak’ta 7 PKK’lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta 7 PKK'lı etkisiz!
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