‘Tiyatro’ diyenleri affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. Tilavetin ardından şehitlerimiz için dualar edildi. Törene katılanlar, ellerini semaya açarak şehitlerin ruhlarına rahmet diledi ve yapılan dualara eşlik etti. Törende konuşan Erdoğan şunları söyledi:Sevgili İstanbullular, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. senesindeyiz. Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde, yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Meydanlara koşan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İstiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını feda eden kahramanlara Fatihalarımızı okuduk. Rabbim, o gece göğüslerini kurşunlara siper eden ve şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 4Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren bizim çağrımızı dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara, meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı ve tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikâyesinin yazıldığı yerlerin en başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Sadece köprü üzerinde 34 vatandaşımızı şehit verdik. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. 'İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür' diyen, darbecilere meydan okuyan milli irade kahramanlarını şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız.15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar, Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgâhlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Bu millet; istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabbim bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın diyorum. Şehitlerimizi unutmadığımız 15 Temmuz ruhunu ihya ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizden Allah razı olsun diyorum.15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerin de katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi. Törenin sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na çiçek bırakarak şehitlerin aziz hatırasını yâd etti.