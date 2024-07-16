Yüz binler o gece Kayseri’den haykırdı

Bu kapsamda, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde '15 Temmuz Milletin Zaferi Yürüyüşü' ve Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan, 15 Temmuz 2016'da yüz binlerin doldurduğu Cumhuriyet Meydanı'nda Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri düzenlendi.İlk olarak vatandaşlar Kartal Şehitliği'nde başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sonra eren yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

YÜZ BİNLER KAYSERİ'DEN HAYKIRDI

Anma programında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hainlerin hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Büyükkılıç; "Bu nasıl bir anlayış ki bizim askerimizin o şanlı üniformasını giyen hainler, tanklarla, toplarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize, emniyet teşkilatımızın binalarına, değişik kurum ve kuruluşları hedef alarak, sivil vatandaşların üzerine tanklar sürerek, haince bu ülke insanlarını yok etmeye çalıştı. Allah'a şükürler olsun hedeflerine ulaşamadılar. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyacağız, dayanışmamızı sağlayacağız, birbirimize sahip çıkacağız. 8 yıldır bu meydanları doldurarak yüz binlerce insanın Kayseri'den haykırdığı ses, bu milletin sesi, Hakk'ın sesi, doğrunun sesi, hainlere gereken dersi vermenin sesidir. İyi ki varsınız Kayseri'mizin güzel insanları" dedi.

"KAYSERİ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ TEK YUMRUK, TEK BİLEK"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Kayserili olmak ile iftihar ettiğini, Kayserililerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını kaydetti. Akar, "Kayseri her zaman olduğu gibi tek yumruk, tek bilek, Kayseri bizim. Tarihimize altın harflerle yazılan bir direnişi, özel, anlamlı ve önemli günü anmak için toplandık" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bundan tam 8 yıl önce hainlerin, memleketin istikbalini, geleceğini karartmak istediklerini, bu milletin yaşlısı, genci, çocuğu ile bir olduğunu, sokakları doldurduğunu, hainlere izin vermediğini anlattı.