Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: FETÖ elebaşı, ABD kontrolünde örgütü yönetti

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay'da "Milletin zaferine giden yolda yargı" paneli düzenlendi. Panelde Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Ergün Şahin, Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz ve Danıştay üyesi Muharrem Özkaya hakim-savcı yardımcılığı adaylarına tecrübelerini aktardı. Panele katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise önemli mesajlar verdi:15 Temmuz'da düşmanın yapmadığını içimizdeki hainler yapmaya çalıştı. Kurtuluş savaşında düşman Polatlı'yı geçemedi ancak bu hainler Türkiye'nin başkentinde en stratejik noktalara bombalar yağdırdı. Polislerimiz şehit edildi, Ankara Emniyeti vuruldu. En stratejik yerler bombalandı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletimiz o gece destan yazdı. Milletimiz kahramanlığıyla demokrasimize sahip çıktı.Başta ABD, FETÖ elebaşı zaten darbeden yıllar önce orada konuşlandırıldı. Ona orada bir karargah kuruldu ve oradan örgüt yönetti. Yargılamalar sırasında tüm deliller olmasına rağmen elebaşı hakkında 7 iade talebimiz oldu. 30'a yakın suç tüm bunlar delilleriyle sabit. Akıncı üssünde o gece sivil imamlar suçüstü yakalandı. Bunların FETÖ elebaşısıyla irtibatları ayan beyan ortada. Tüm deliller ortada ama maalesef iade dosyalarımız Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bir türlü yargı makamlarına ulaştırılmadı, ulaştırılmak istenmedi.15 Temmuz gecesi yargı büyük bir kahramanlık gösterdi. 1960-1980 ve 28 Şubat postmodern darbesinde, darbecilerin yanında duran bir yargı sistemi vardı. Ancak 15 Temmuz'da darbe mağdurlarının hakkını savunan, darbecileri yargılayan ve onlara hesap soran bir yargımız vardı. Onur duyuyoruz.