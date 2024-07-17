CHP’li Antalya Büyükşehir belediyesi emekli olan işçinin tazminatını ödemiyor

Selçuk İmar emeklilik dilekçisini verdiği tarihten buyana yaklaşık 80 gündür ikramiyesini alamadığını söyledi. İkramiyesini almak için karşısında muhatap bulamadığını da belirten İmar, "Günlerdir yetkili kişilere ulaşmaya çalışıyorum. Bana, 'Git mahkemeye ver deniyor. Ben alın terimle gece gündüz 10 yıl kesintisiz çalıştım. Ancak karşılığında ikramiyem ortada yok. Ne zaman alacağıma dairde hiç kimse bir şey söylemiyor" diyerek tepkilerin dile getirdi.

'HANİ İŞÇİ DOSTU İDİNİZ…!'

CHP'li Antalya Büyükşehir'den emekli olan Selçuk İmar işçi emeklisi olarak sadece alın teri ile hak ettiği emekli ikramiyesini istediğini söyledi. CHP'nin kendini sosyal demokrat işçi dostu olarak kamuoyunda yansıttığını da belirten İmar, "Ben günlerdir emekli ikramiyemi almak için kapı kapı dolaşıyorum. Sonuç sıfır. Çocuklarım her gün, 'Baba emekli ikramiyen yattı mı?' diye soruyorlar. Ben iki çocuğuma cevap veremiyorum" diye konuştu.



