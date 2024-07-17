Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır’da helikopter destekli Kıvılcım Operasyonu... Uyuşturucu maddelerine kuş isimleri vermişler
Giriş Tarihi: 17.7.2024 09:39 Son Güncelleme: 17.7.2024 09:41

Diyarbakır’da helikopter destekli Kıvılcım Operasyonu... Uyuşturucu maddelerine kuş isimleri vermişler

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan helikopter destekli Kıvılcım Operasyonunda yakalanan 55 şüpheliden 40’ı tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da helikopter destekli Kıvılcım Operasyonu... Uyuşturucu maddelerine kuş isimleri vermişler

Narkotik polisi, sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında; yaklaşık 500 kilo esrar türevi uyuşturucu, 70 bin adet ecstasy hap, muhtelif miktarlarda uyuşturucu maddeler, çok sayıda hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve 150 bin suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

TV ÜNİTESİ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU BULUNDUN

Kıvılcım Operasyonu kapsamında polisin yaptığı çalışmalarında, şahısların kargo kolisi içine yasal yük görüntüsünde uyuşturucu yerleştirdiği tespit edildi. Tv ünitesi görünümünde olan kargo gönderisinden şüphelenen polis, nakliyeye izin vermezken, kontrollerde gizli bölmede 60 kilo esrar ele geçirildi.

KUŞ İSİMLERİ İLE UYUŞTURUCU MADDE SİPARİŞİ

Polis incelemelerde, uyuşturucu satıcılarının esrar, hap ve diğer uyuşturucu türevi maddelerin her birine bir kuş cinsinin adını verdikleri belirlendi.

Yakalanmamak için uyuşturuculara güvercin, serçe, keklik, kumru gibi kuşların her birine karşılık bir uyuşturucu madde şifreleyerek kendi aralarında jargon oluşturan tacirlerin hem şifreleri hem de kendileri deşifre oldu.

SULU YEMEK DEĞİL UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kıvılcım operasyonu kapsamında Diyarbakır Narkotik Şube polislerinin takibinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada normal şartlarda sulu yemek olan kapalı bölümde; 200 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

TEK SEFERDE YAKALANAN EN YÜKSEK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP

Narkotik polislerince sürdürülen operasyonlarda, 70 bin adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu yakalama; Diyarbakır'da bugüne kadar tek seferde yapılan en yüksek sayıdaki uyuşturucu hap yakalaması olarak kayıtlara geçti.

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Diyarbakır’da helikopter destekli Kıvılcım Operasyonu... Uyuşturucu maddelerine kuş isimleri vermişler
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