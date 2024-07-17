Diyarbakır’da helikopter destekli Kıvılcım Operasyonu... Uyuşturucu maddelerine kuş isimleri vermişler

Narkotik polisi, sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında; yaklaşık 500 kilo esrar türevi uyuşturucu, 70 bin adet ecstasy hap, muhtelif miktarlarda uyuşturucu maddeler, çok sayıda hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve 150 bin suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
TV ÜNİTESİ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU BULUNDUN
Kıvılcım Operasyonu kapsamında polisin yaptığı çalışmalarında, şahısların kargo kolisi içine yasal yük görüntüsünde uyuşturucu yerleştirdiği tespit edildi. Tv ünitesi görünümünde olan kargo gönderisinden şüphelenen polis, nakliyeye izin vermezken, kontrollerde gizli bölmede 60 kilo esrar ele geçirildi.
Yakalanmamak için uyuşturuculara güvercin, serçe, keklik, kumru gibi kuşların her birine karşılık bir uyuşturucu madde şifreleyerek kendi aralarında jargon oluşturan tacirlerin hem şifreleri hem de kendileri deşifre oldu.
SULU YEMEK DEĞİL UYUŞTURUCU ÇIKTI
Kıvılcım operasyonu kapsamında Diyarbakır Narkotik Şube polislerinin takibinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada normal şartlarda sulu yemek olan kapalı bölümde; 200 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.
TEK SEFERDE YAKALANAN EN YÜKSEK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP
Narkotik polislerince sürdürülen operasyonlarda, 70 bin adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu yakalama; Diyarbakır'da bugüne kadar tek seferde yapılan en yüksek sayıdaki uyuşturucu hap yakalaması olarak kayıtlara geçti.