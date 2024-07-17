‘Eşine şehadet haberini söyleyemedim’

15 Temmuz gecesi "İstanbul uyuma, memlekete sahip çık" sloganlarıyla darbecilere karşı çıkan ve Harbiye'deki TRT binası önünde FETÖ'cü hainler tarafından kafasından vurularak şehit olan Fahrettin Yavuz, Moritanyalı eşi Meryem ile evlatları Mahmut ve Ali'yi emanet bıraktı. Şehit Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz (60), o gece yaşananları anlattı.Hain darbe girişiminin gerçekleştiği gece 4 kardeş ile birlikte camide namaz kıldıktan sonra dağıldıklarını ve tankları gördüklerini anlatan Fuat Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca sokağa çıktım. Telefonla kardeşim Fahrettin'i aradım. O da hemen kalkıp abdest almış. Eşi 'nereye?' diye sorunca, 'Reis çağırıyor' diyerek yanımıza geldi. Kalabalık bir grup olarak nereye gideceğimizi düşünürken Harbiye'ye gitmeye karar verdik. Oraya ilk biz gittik. Bir anda üstümüze kurşun yağmaya başladı. Sağımda solumda önümde arkamda vurulanlar yere düşmeye başladı. Orada bir memur, 'Çocuklar geri durun. Vurulursunuz' dedi. Kardeşim de 'En fazla 10 kişiyi vururlar. Biz burayı yarım saatte teslim alırız. Müsaade et gidelim' diyor. O sırada Fahrettin G3 mermisiyle kafasından vurularak şehadet şerbetini içti" diye konuştu.Yavuz, "Herkese tek tek şehadetini haber verdim ancak cesaretimi toplayıp eşi Meryem'e söyleyemedim. Çocukları Mahmut ve Ali'nin babasını kaybetmiş. Meryem hayat arkadaşını kaybetmiş. Bu ülkede yabancı. Sarıldığı tek dalı kesip aldılar. Büyük bir bedel ödedik ama bu bedelin karşılığında da paha biçilemeyecek vatanımızı kurtardık. 15 Temmuz'u unutmamak lazım. 15 Temmuz bu ülkenin bin yıllık var oluş mücadelesinin zaferdir. Cumhurbaşkanımızın bu asil millete verdiği talimat Allah'ın yardımıyla zaferle sonuçlandı" dedi.