FETÖ’nün hücre evine operasyon! Gaybubet evinden binbaşı çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2011 ve 2015 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜT ÜYELERİNİ KODLAMIŞLAR

2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlandığı belirlendi. Girdiği mülakatta avantajlı kazanan konumunda bulunan biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel olan FETÖ/PDY üyesi iki şüpheli ile birlikte 7 örgüt üyesi gözaltına alındı.

GAYGUBET EVİNDEN BİNBAŞI ÇIKTI

FETÖ'nün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 şüphelinin yanı sıra haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalamalı olarak aranan, yakalanmamak amacıyla örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan şüphelilerin yakalanması için birçok adrese operasyon düzenlendi. Gaygubet evinde saklanan 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.