Karayoluna tuzaklanmış 80 kilo patlayıcı bulundu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal' operasyonunda Hani İlçesi'ne bağlı Topçular Mahallesi kırsalında asfalt yol kenarında şüphe üzerine aramalar yapıldı.

Operasyonda yer alan Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı METİ (Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timleri) ile Hani İlçe Jandarma Komutanlığı METİ tarafından toprak altına gizlenmiş vaziyette el yapımı patlayıcı madde tespit edildi.

MUTFAK TÜPÜNDE 80 KİLO PATLAYICI

El yapımı patlayıcının bulunduğu bölgede emniyet tedbirleri alındı. Ardından Patlayıcı Madde İmha (PAMİT) ve METİ timleri tarafından patlayıcı üzerinde inceleme yapıldı. İncelemelerde, 2 adet 12 kilogramlık büyük mutfak tüpünden oluşan ana imla haklarının yaklaşık 40'ar kilogram olmak üzere toplamda 80 kilogram ağırlığında amonyum nitrat ve şeker karışımlı olduğu belirlendi. Hani Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda delil niteliğindeki bulgular kriminal incelemeye gönderilmek üzere muhafaza altına alındı. Emniyet tedbirleri altında el yapımı patlayıcı kontrollü olarak bulunduğu noktada imha edildi.