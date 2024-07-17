Temel vazifemiz 15 Temmuz’u unutturmamak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz Milletin Zaferi Paneli"ne katıldı. 15 Temmuz'un Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Öncelikle en temel vazifemiz; 15 Temmuz'da yaşananları, 15 Temmuz'un arkasındaki temel maksatları ve Türkiye'ye getirdiklerini, maalesef ödettiği bedelleri anlamak, anlatmak ve unutmamak, unutturmamaktır. O geceyi sıcaklığıyla yaşamış birisi olarak şunu açıklıkla söyleyebilirim ki eğer o gün 22.30 ile 01.00 saat dilimleri içerisinde iş başka şekilde cereyan etseydi, bugün biz burada olmayacaktık" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Hiç şüphesiz, bu ihanet gecesinde sadece içerideki bazı aktörler değil, dışarıda anbean gelişmeleri izleyerek talimat veren ve içerideki ekiplerin önünü açmaya çalışan grupların da olduğunu biliyoruz. O gece gerçekten fevkalade önemli bedeller ödenmiş bir gecedir. 15 Temmuz bir bıçağın iki yarısı gibidir. Bir yüzünde acı ve ihanet diğer yüzünde cesaret, kararlılık ve vatanseverlik var. Bu anlamda diyebiliriz ki dünyada bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türkiye demokrasisidir. Onun için kimsenin Türkiye'ye, Türk milletine parmak sallayarak demokrasi dersi vermesine asla müsaade etmeyeceğiz."