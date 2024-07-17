Uyuşturucu tacirlerine geçit yok... 1.7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından zehir tacirleri tarafından oluşturulan yerel suç örgütlerine yönelik olarak 990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katılımıyla 57 ilde operasyon düzenledi.
1.7 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda; 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 396 şüpheli ise yakalandı.
UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.
Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Satışını Yapanlara yönelik 5️⃣7️⃣ İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-27” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 17, 2024
1️⃣ Ton 7️⃣0️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
1️⃣ Milyon 1️⃣8️⃣1️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
3️⃣9️⃣6️⃣ Zehir… pic.twitter.com/yYL1XBN3Ay