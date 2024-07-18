Büyükşehir’de TİS masası yine dağıldı, gözler eylemde: 16 bin 750 TL SDT’ye ret!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen ile belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri krize dönüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenmekte olan sosyal denge tazminatlarında kesintiye gitmesi taraflar arasında iplerin kopmasına neden oldu. Tugay son olarak Sayıştay'ın raporunu gerekçe göstererek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden yasal sınırı aşmak için yetki aldı.

SENDİKA EYLEME ÇIKIYOR

Başkan Cemil Tugay'a sürecin yönetilmesi ile ilgili tam yetki verilirken sendika ile de görüşmeler uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Sendika temsilcileri ve İzBB Genel Sekreteri Barış Karcı arasında yapılan görüşmede rakamlarda anlaşmaya varılamadı. Belediye yönetimi sadece sosyal denge tazminatı ödemesi olarak 16.750 TL tutarında ve 2025 yılı sonuna kadar artış içermeyen teklif sundu. Sendika ise " Taleplerimizi görmezden gelen bu teklifi kabul etmiyoruz." Açıklaması yaptı.

DERDİMİZ KİMSEYİ YIPRATMAK DEĞİL KAZANILMIŞ HAKLARIMIZI KORUMAK

Dertlerinin kimseyi yıpratmak değil kazanılmış haklarına sahip çıkmak olduğuna dikkat çeken sendika: "İzBB Genel Sekreteri Barış Karcı, sendikamızı arayarak Cemil Tugay'ın, sds, ikramiyeler ve halkın bakkalı ödemelerinin içinde bulunduğu, aylık 16.750.tl. üzerinden 2025 yılının sonuna kadar artış olmaksızın, 1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan 21 aylık toplu sözleşme yapılmasını önerdiğini ifade etmiştir. Kazanılmış haklarımızın iade edilmesi için başlattığımız mücadele süreci boyunca hep mevcut haklarımızdan geri adım atmayacağımızı belirttik, bu düşüncemizi CHP Genel Merkezinde yapılan toplantıda da ifade ettik. Bizim kazanılmış haklarımızdan kast ettiğimiz; SDT, 6 adet ikramiye, 6 adet halkın bakkalı, Temmuz ayında yapılan memur maaş artışının SDT, ikramiye ve halkın bakkalı ödemelerine yansıtılması ve kadın emekçilerin ayda bir gün kullandığı regl izni hakkı, erkek emekçilerin yasal olarak kullandığı 10 günlük babalık izninin ardından 10 gün daha babalık izni hakkı, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin tüm belediye emekçilerine belediye tarafında verilmesi gibi birçok sosyal haklarımızdır. Sayın Tugay memurlarla toplu sözleşme yapamama nedenini, mali açıdan değil, hukuki olarak sorun yarattığını ifade ederek açıklamıştı. Hukuki olarak Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm partiler oy birliği ile Sayın Tugay'a yasal sınırın üstünde toplu sözleşme yapma yetkisi verdi, ortada sorun yaratacak bir neden kalmamıştır. Ancak Sayın Tugay'ın önerdiği tekliften anlaşılıyor ki, amaç mevcut hakları korumak değil, koruyormuş süsü vererek 21 ay boyunca sabit kalmasını önererek, haklarımızın enflasyon karşısında erimesini sağlamak olduğu görülmektedir. Ülkemizde hiper enflasyonun yaşandığı bir dönemde, bir ürünü ikinci defa almaya gittiğinizde aynı fiyata bulamadığınız zamanlardan geçerken, Sayın Tugay'ın önerisini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu önerinin 2025 yılı sonunda yasal sınırın altında kalacağı çok açıktır. Belediye emekçileri mücadele ederek, bedeller ödeyerek kazandığı haklarından asla vazgeçmeyecektir. Sayın Tugay'ı 21 ay boyunca sıfır zamla önerdiği teklifini, ülkenin içinde bulunduğu enflasyonist ortamı göz önünde bulundurarak revize etmeye, özgür toplu sözleşme masasını kurmaya ve sorunları her zaman diyalog yolu ile çözmek için iletişim kanallarını açık tutmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.