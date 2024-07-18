Çeşme’de tek kalemde 339 milyon TL’lik satış!

339 MİLYONLUK GELİR BEKLENİYOR

Muhammen bedelleri 17 milyon TL ila 300 milyon TL arasında değişen taşınmazlar için harekete geçen Çeşme Belediyesi, satışların beklenen tutarlar üzerinden gerçekleştirilmesi halinde kasasına 339 milyon TL koymayı planlıyor.

DENİZE 120 METRE MESAFEDE

Listede yer alan en dikkat çekici taşınmaz ise Ardıç Mahallesi'nde yer aldı. Denize kuş uçuşu 120 metre mesafede bulunan 3 bin 805,40 metrekarelik 'arsa' nitelikli taşınmaz için 300 milyon TL'lik muhammen bedel belirlendi.

KAPALI TEKLİF USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Taşınmazlar için 1 Ağustos'ta ihaleye çıkmayı planlayan Çeşme Belediyesi, saat 14:00'da başlayacak olan ihaleleri 30 dakikalık aralıklarla gerçekleştirecek. İhale dokümanında ayrıca ihalenin kapalı teklif usulü ile gerçekleştirileceği de belirtildi.

