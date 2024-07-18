Çeşme’de tek kalemde 339 milyon TL’lik satış!

Kötü yönetim nedeniyle çalışanlarının maaşlarını dahi ödemekte zorlanan İzmir'deki CHP'li belediyeler tasarruf tedbirleri uygulamak yerine çareyi mülkiyeti kendilerine ait gayrimenkulleri satmakta buldu.
Kendilerine ait arsa ve daireleri bir bir elden çıkaran belediyelere Lal Denizli'nin başkanlığını yaptığı CHP'li Çeşme Belediyesi de eklendi. Çeşme Belediyesi, bünyesinde bulunan 3 adet taşınmaz için satış kararı aldı.
339 MİLYONLUK GELİR BEKLENİYOR
Muhammen bedelleri 17 milyon TL ila 300 milyon TL arasında değişen taşınmazlar için harekete geçen Çeşme Belediyesi, satışların beklenen tutarlar üzerinden gerçekleştirilmesi halinde kasasına 339 milyon TL koymayı planlıyor.
DENİZE 120 METRE MESAFEDE
Listede yer alan en dikkat çekici taşınmaz ise Ardıç Mahallesi'nde yer aldı. Denize kuş uçuşu 120 metre mesafede bulunan 3 bin 805,40 metrekarelik 'arsa' nitelikli taşınmaz için 300 milyon TL'lik muhammen bedel belirlendi.
KAPALI TEKLİF USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Taşınmazlar için 1 Ağustos'ta ihaleye çıkmayı planlayan Çeşme Belediyesi, saat 14:00'da başlayacak olan ihaleleri 30 dakikalık aralıklarla gerçekleştirecek. İhale dokümanında ayrıca ihalenin kapalı teklif usulü ile gerçekleştirileceği de belirtildi.