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Giriş Tarihi: 18.7.2024

CHP Genel Merkezi önünde işçi isyanı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
CHP Genel Merkezi önünde işçi isyanı
Her fırsatta hak, emek ve alın teri söylemleriyle popülizm siyasetini öne çıkaran CHP, yine yüzlerce belediye personelini sorgusuz sualsiz kapının önüne koydu. CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın kararıyla 104'ü kadın toplam 147 emekçi işinden atıldı. Çiğli'de haftalardır protesto gösterilerine devam eden grup, muhatap bulamayınca soluğu Ankara'da aldı. İşini geri isteyen belediye çalışanları CHP Genel Merkezi'ne yürüyerek duruma isyan etti.




Grubu temsilen konuşan Fadime Akgül, "1 ayı aşkın süredir direniyoruz. 147 işçiyi hiçbir gerekçe olmadan attılar. Çiğli'deki protestolarımızın karşısında hiçbir muhatap bulamadık. Önceki gün sesimizi duyurmak için Ankara'ya geldik. İşimizi geri istiyoruz. İşten atılanların arasında gazi çocukları var, hamileler var, engelli annesi, engelli babası olanlar var. Bize bu yaşatılanları kabul etmiyoruz" dedi.
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CHP Genel Merkezi önünde işçi isyanı
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