Çocuğunu kaybeden anneye saygısızlık

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun dün başıboş sokak hayvanları sorununu çözecek yasa teklifini görüşmesi sırasında, muhalefet milletvekilleri skandal üzerine skandala imza attı.AK Part milletvekilleri, komisyon sıralarına, köpek saldırısına uğrayan çocukların fotoğraflarını koydu. Toplantıyı takip edenler arasında, Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ölen Mahra Melin Pınar'ın (10) annesi Derya Pınar da bulunuyordu. Muhalefet milletvekillerinin "sokak köpeklerinin kimseye zarar vermediği" yönündeki açıklamaları üzerine Derya Pınar, ölen çocuğunun ayakkabılarını salladı.Bunun üzerine DEM, CHP ve TİP'li milletvekilleri acılı anneye tepki gösterdi. Pınar'a saldıran milletvekilleri, görüşmeleri de sabote etti. Muhalefet milletvekilleri, Ankara'da köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 15 kez ameliyat olan Tunahan'ın babası Halil Yılmaz'a da tepki gösterdi. Sinir krizi geçiren Yılmaz, "Benim çocuğum 10 yıl tedavi görecek" dedi. Bazı milletvekilleri "Çocukları alet etmeyin" diye bağırırken, bazıları da Yılmaz'ın üstüne yürüdü.Acılı anne Derya Pınar, ayakkabılı tepkisini şöyle anlattı: "Mağdur sıfatıyla toplantıya katıldık. Meclis'e adım attığımız andan itibaren hayvan hakları savunucuları tarafından engellenmeye çalışıldık. 2.5 yıldır kızımsız yaşıyorum, buna alışmaya çalışıyorum. 3 partinin vekilleri sürekli köpeklerin özgürlüğünden bahsederken bir kez bile 'çocuk' kelimesinin geçmemesi beni çok gerdi. Dayanamadım, konuşmalarını alkışladım. Çok kötü tepki verdiler. Ben de kızımın kanlı ayakkabılarını gösterdim. Hepsi üzerime yürüdü. Şoke oldum. Milletin vekilleri, kayıp yaşamış, bu konuda travması olan bir anneye çok aşağılıkça davrandılar."