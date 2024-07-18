Eski kayınpederini öldürdü

Adana'da eski damadı Ahmet Susam (43) tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Muhittin Bulut (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Susam'ın 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.

ESKİ EŞİ EVLENİNCE…

Olay merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Susam, 3 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi eşinin başka şehirde evlendiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Öfkeli adam, eski kayınpederi Muhittin Bulut'un yaşadığı eve gitti. Ahmet Susam, eski kayınpederiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönünce Ahmet Susam, yanında getirdiği tabancayla Bulut'u vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Ahmet Susam, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Muhittin Bulut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen adamın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken şüpheli Ahmet Susam'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.