İşin yetişmesi için baskı kuruluyordu

İstanbul Beşiktaş'ta Masquerade adlı gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık getirildi. Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından sanıkların savunmaları alınmaya başladı. 15 yıldır metalcilikle uğraştığını beyan eden tutuklu sanık Çağatay Altunel, yaşanan olaydan dolayı mağdur olduğunu ve yangında hayatını kaybeden çalışanının ailesine tazminat ödemek istediğini söyledi. Altunay, "İşin yetişmesi için işletmeden baskı kuruluyordu. Biz de işi bitirmek için acele ediyorduk" şeklinde konuştu. Şirket sahiplerinden tutuklu sanık Dursun Çelik ise, "Ben elimden geleni dört dörtlük yaptığımı düşünüyorum. Arkadaşlarım 15 dakika trafiğe takılsalardı hayatta olacaklardı" diyerek beraatini istedi. Kulübün muhasebe müdürü Mehmet Memduh Ceylan da, "İçeride bu kadar insan olduğundan bilgimiz yoktu" dedi.