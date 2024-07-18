Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihi eserlere sahip çıkıldığını, kültür varlıklarının, geçmişin en değerli mirasları olduğunu bildirdi.

Kültür varlıklarının vandalizm ve diğer dış etkenler nedeniyle zarar görebileceğini vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Restoratörlerimiz ve uzmanlarımız, bu eserleri titizlikle koruyarak ve temizleyerek gelecek nesillere aktarıyor. Zeugma, Kapadokya, Galata Kulesi ve Beyoğlu gibi bölgelerde tarihi dokunun korunması ve temizlenmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kültür varlıkları geleceğe ortak mirasımızdır ve onları korumak hepimizin görevidir. Geleceğe miras bırakmak için birlikte koruyalım."