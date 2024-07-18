Haberler Gündem Haberleri Midyat belediyesinden mesnetsiz iddialarla ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 18.7.2024 14:50 Son Güncelleme: 18.7.2024 15:16

Midyat belediyesinden mesnetsiz iddialarla ilgili açıklama

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerinde Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Abdurrahim Kaplan’ın Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kalarak, korumaları tarafından darp edildiğine dair iddiaların yankıları sürüyor. Midyat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek açıklamada bulundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Midyat belediyesinden mesnetsiz iddialarla ilgili açıklama

Belediye tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı Basın-Yayın Organlarında, sosyal medya hesaplarında, şahıs ve sendika yöneticileri tarafından yayınlanan halkı yanıltıcı, gerçek dışı haber ve yazılarda; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Midyat Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin'i asılsız ve mesnetsiz iddialar ile hedef alarak paylaşımlarda bulunulmuş ve kamuoyu iftira ve yalan dolu ifadelerle yanlış bilgilendirilmiştir. Anma programında, Midyat Belediyesine verilen görevler, diğer kamu ve kurumları gibi belediyemiz tarafından da eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiştir. Midyat Kaymakamlığı tarafından protokol düzeni ve ödüllerin verilmesi organize edilmiştir. Böyle anlamlı ve önemli bir günde protokol derdine düşerek, protokol diye tabir edilen yerde oturmasına rağmen, kendisinin neden ödül takdim etmediğini Midyat Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin'e sitemkar bir şekilde şikayet etmiştir. Kendini protokolde gören birinin programdan haberi olmadığı, şikayet ettiği merciden anlaşılmaktadır. Programda tüm görevleri paydaşlara taksim eden, Sayın Kaymakamımız ödülleri kimin vereceğini ya da protokol düzeni yapma görevlerini vermemiştir. Böylesine anlamlı ve önemli bir günde protokol derdine düşen, Midyat MYO Müdürü'nün bu tavrı, bu hain girişimi durdurmak için sokağa dökülen sivillerimizi ve şehit ailelerimizi bir hayli üzmüştür. Midyat Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin'e, ağıza almak istemediğimiz ifadelerle birlikte, "makamın hakkını vermiyorsun" demesi çok üzücü ve utanç vericidir. Başkanımız Sayın Veysi Şahin'in iddia edildiği gibi herhangi bir tehdit, şiddet içerikli fiziksel müdahalesi veya bu konu ile ilgili bir talimatı asla olmamıştır. Kamuoyu tarafından bilinmelidir ki halkı yanıltıcı, gerçek dışı haber, atılan iftira, yalan haber ve paylaşımlarla ilgili hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bilinmelidir ki makamlar gelip geçici, devletimiz ve milletimiz payidardır.

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Midyat belediyesinden mesnetsiz iddialarla ilgili açıklama
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