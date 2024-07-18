Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne bağlı Foto Film ve Görsel Yapım Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan 50 dakikalık belgesel için Kıbrıs Barış Harekatı sahası, EOKA terör örgütünün katliam yaptığı yerlerde, şehitliklerde, Ada'da konuşlu Türk birliklerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tarihi yerlerinde ve müzelerde çekimler yapıldı. Belgesel, Kıbrıs Adası'nın eski çağlardan itibaren yaşadığı tarihsel süreci anlatarak başlıyor. Ada'daki Osmanlı yönetiminde Türklerin ve Rumların barış içinde yaşadığı, İngiltere'nin adayı ilhakı sonrası yaşanan çatışmalar detaylı şekilde anlatılıyor. Kıbrıs'ın tarihin hiçbir döneminde Yunan idaresinde olmadığına vurgu yapılan belgeselde, Ada'yı Yunanistan'a bağlamak için 'Enosis' parolası ile 1955 yılında kurulan EOKA terör örgütünün Kıbrıslı Türklere yaptığı insanlık dışı katliamlar ile Mehmetçik ve Kıbrıslı mücahitlerin, Ada'daki Rum zulmüne son verdiği silahlı mücadeleye yer veriliyor.

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel