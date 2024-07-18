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Giriş Tarihi: 18.7.2024

Ölüm mazgallarına kırmızı protesto

İzmir’de sel sularından geçmeye çalışırken kaçak elektrik akımına kapılarak feci şekilde can veren 2 vatandaşın ölümünü protesto eden bir grup, olayın yaşandığı mazgalları kırmızıya boyadı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ölüm mazgallarına kırmızı protesto
İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesini protesto eden bir grup, olayın yaşandığı sokakta eylem yaparak mazgalları kırmızıya boyadı. Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, ölenlerin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Onların anısına bir iz bırakmak istiyoruz. Gün içinde belediyeye anıt yapılması ile ilgili buradaki komşularımızla dilekçe ulaştıracağız. Arkadaşlarımızın anısı her zaman burada olsun ve bir daha böyle şeyler olmasın istiyoruz" dedi. Ayrıca, olayın yaşandığı sokakta bazı aydınlatma direklerinde kapak olmaması ve kabloların açıkta kalmasına ilişkin tepkiler sonrası direklerde onarım yapıldığı gözlendi. Gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.
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Ölüm mazgallarına kırmızı protesto
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