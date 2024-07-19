AK Partili Başdaş Mutlu’nun 100 gününü değerlendirdi: Konak’ın kaybı 30 yıla çıkacak!

"BATUR 5 SENE UYUTTU MUTLU DA AYNI TAKTİĞİ UYGULUYOR"

Konak'ta gerçekleşmesi beklenen kentsel dönüşüme ilişkin de soruları yanıtlayan Başdaş şu açıklamalarda bulundu: "2019'da Sayın Abdül Batur ilk seçildiğinde 'Ben çok tecrübeli olduğum için Konak'taki kentsel dönüşümü yapayım diye beni buraya gönderdiler' dedi ve 5 yıl tüm Konaklıları uyuttu. 2019'da 'kentsel dönüşüme başlıyoruz' dedi. Planlaman en fazla 5 – 6 hafta, Batur 5 sene boyunca bunları yapamadı. Altyapıyı mı kurdu, ne yaptı, bir yerden başlamaz mı insan. Davalar bahane, davayı açanlar da kendi ekibiydi… Devamlı toplantı yaptığı Şehir Plancıları Odası… Dikkat edin hep son gün açıyor davayı ve bu davayı açanlar belediyenin içinde çalışanlar. Ben doğruları söylüyorum. CHP ne İzmir'i ne de Konak'ı düşünüyor. İzmir'i çantada keklik görüyorlar ve hizmet etmiyorlar. 83 bin insan hizmet görmediği için altyapı olmadığı için Konak'tan göç etti. Batur 5 sene insanları uyuttu, Mutlu da şimdi aynı taktiği yapmaya çalışıyor."

"DOĞALGAZ KONUSUNDA ŞARK KURNAZLIĞI YAPIYOR"

Biz geçen sene Ocak ayında doğalgazla ilgili bir önerge verdik. Kentsel dönüşüm yapılmayacak bölgeleri kapsayan bir protokol yapalım ki o bölgedeki insanlar mağdur olmasın dedik. Gültepe'de bir cadde Çamlıkule; burada bu caddenin bir tarafı Konak'ın diğer tarafı Bornova'nın. Yani caddenin bir tarafında doğalgaz var, diğer tarafında yok. Çünkü birinde imar planı yok, diğerinde var. Biz de Mutlu'ya 'kafanda kentsel dönüşüm yoksa buraya doğalgaz ver, insanlar kullansın' dedim. Mecliste de gündeme geldi ve kendi önergesiyle bizimkini birleştirdik. Batur Beştepeler'i planladığını, parselasyon planları yaptığını söylüyordu ya, kentsel dönüşüm Gültepe ve Beştepeler'de başlayacaktı ya… Mutlu buralara doğalgaz verelim dedi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz, 'Ben kentsel dönüşüm yapmayacağım' anlamına geliyor. Yani şark kurnazlığı yapıyor, 'Ben topu attım üzerimden, doğalgaz gelsin yatırım yapsın' diyor. Doğalgaz nasıl oraya yatırım yapacak, oraya plan yapılmış ve 'mevcut evler planlarda orada yok' demişsin. Caminin, okulun yerini değiştirmişsin, nereye yapacak doğalgaz yatırımı! Bakın görün bir müddet sonra da çıkacak ve 'Ben izin verdim doğalgaz yatırım yapmıyor' diyecek. Biz de gerçekleri anlatacağız. Bir de bunların üstüne 'Eylül'de kazmayı vuracağız' diyor, bu kimin taktiği Abdül Batur'un! Ama insanlar yemiyor artık. Eylül'de kazmayı nereye vuracağını sorsanız, ona bile yanıt veremez. Topu taca atmayın, samimi olun artık. Siz samimi olun biz Konak için her şeyi yapacağız.

30 YILDIR İZMİR'E HİÇBİRŞEY YAPILMADI

"30 yıldır İzmir'e hiçbir şey yapılmadı. İzmir'de yerel yönetimler ne yapıyor ne yaptırıyor. Sema Pekdaş döneminde belediye hizmet binası Tepecik'te planlandı. Sema Hanım proje yarışması yaptı ve kazanana ödülünü verdi. Abdül Batur geldi ve orayı iptal etti. Yeni hizmet binası için kamulaştırma yaptı, bu alana da yapamayacaklar."

"BİZ DERDİMİZİ İYİ ANLATAMADIK"

"Peki CHP bu kadar kötüyse ve hizmet etmiyorsa aldığı ilçe sayısını artırarak seçimi nasıl kazandı" sorusuna yanıt veren Başdaş, "Bu seçim çok farklı bir seçimdi. 2 dönemdir İzmir, yerel siyaseti değil genel siyaseti düşünüyor. Burada bizim de hatalarımız var. Demek ki biz derdimizi iyi anlatamadık. İzmir'de CHP korku siyaseti yapıyor. Biz öz eleştiri yapıyoruz ve daha fazla anlatmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

"ÇANKIRI'NIN ADAY OLMASINA ÇOK SEVİNDİM"

"Konak ile ilgili herkesin bir hedefi var. Benden daha iyi bir aday olmasaydı aday ben olabilirdim. Ancak Ceyda Bölünmez Çankırı ismi çok güçlü. İlk 20 gün birlikte çalıştık. Bakanlarımız, 'ne yapabiliriz' diye arıyorlardı ve çok mutlu oluyorduk. Ben Ceyda Hanım'ın aday olmasına çok sevindim. Ben Konak'a hizmet etmek istiyorum. Amaç belediye başkanı olmak değil. Sadece belediye başkanı olup hiçbir şey yapmamak da var, başkan olup çok iyi hizmetler yapmak da var. Ceyda Hanım kazansaydı biz 20 yılda dönüştürülemeyen Konak'ı 5-10 yılda dönüştürecektik" yanıtını verdi.

"KOKU BAŞLADI, MAZGALLARDAN FARELER ÇIKIYOR"

Konak'ta yaşanan sel taşkınlarına ilişkin açıklamada bulunan Başdaş, "Taşkın için set yapılır bu zor bir şey değil. Ancak içeride su basmalarını ne yapacaksın? Şu an Kordon'da su geri fışkırıyor. Soyer Kemeraltı için 'altyapı yaptık' diyerek reklamlarını yapmıştı ya sadece yüzde 30'unu yaptı, yüzde 70'i bitik. Koku başladı, mazgallardan fareler çıkıyor. İzmir'in birinci önceliği kentsel dönüşüm ama altyapı da çok önemli. Altyapı artık kaldırmıyor. Altyapı ile başlayıp kentsel dönüşüme girmen lazım. Konak'ın altyapısı 60 yıl önceki altyapı. Pansuman ile bu sorun çözülmez. İzmir'deki altyapıya bir an önce başlamaları lazım. Ancak ne Konak Belediye Başkanı ne de Büyükşehir Belediye Başkanı bu konuya ilişkin bir söylem yok" dedi.

"İZMİR OLARAK İSYAN EDEMİYORUZ"

Toplu ulaşımda yapılan 90 dakika içindeki aktarımların ücretsiz hale gelmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Başdaş, "AK Parti olarak biz hizmetten yanayız. Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamza Dağ 90 dakikayı dile getirmeseydi asla yapmazlardı. Bu yumuşama bizim İzmir'e hizmet etmek istediğimizden kaynaklanıyor. Hamza Başkanımız 'suya yüzde 50 indirim' dedi. Onlar yüzde 45 zam yaptılar. Onlar elektriği bahane ediyorlar. İzmir'de elektriğe 3 yıldır zam yapılmıyor, keşke o da olmasaydı. Ancak Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir kullanıyor. Biz gerçekten İzmir olarak sesimizi çıkartamıyoruz, isyan edemiyoruz. İZSU, yatırıma dönüştürdüğünü söyledi, hangi yatırım? Biz yatırım görmedik ki? Biz AK Parti olarak 90 dakika gibi İzmir'e yapılacak her hizmete 'evet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KONAK'IN SORUNLARINI EL BİRLİĞİYLE MASAYA YATIRALIM"

Başdaş açıklamalarını şöyle noktaladı:Konak'ın sorunlarını el birliği ile masaya yatırma zamanı geldi. Konak Belediye Başkanımız bir önceki dönemi suçladı. Konak'ta eski başkan yardımcıları gitti yeni gelenler ise Konak'ı bilmiyor. Sorunları biz biliyoruz, çözümü de bizde. Bizden gelip destek isteyebilirler. Özellikle kentsel dönüşüm, doğalgaz ve altyapıya bir yerden başlaması lazım. Dernek ziyaretleri nereye kadar devam edecek? Sonra ne yapacaklar? Bu kadar sorun varken Kocaeli'ne mitinge gidiyor. Bu kadar sorun varken senin Kocaeli de ne işin var. Buradan sesleniyoruz, işiniz Konak olsun" dedi.