Barbarlık Müzesi tarihe ışık tutuyor

Kıbrıs'ta Türklere yönelik Kanlı Noel saldırıları sırasında Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunun öldürüldüğü ev, tarihe ışık tutmak amacıyla 58 yıldır Barbarlık Müzesi olarak hizmet veriyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2 yıl önce restore edilip çevre düzenlemesi yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki müzede, 24 Aralık 1963'teki Kanlı Noel saldırılarında Rum çetelerince evlerinin banyo küvetinde öldürülen askeri doktor Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan'ın kişisel eşyaları, kronoloji duvarı, fotoğraflar, sesli oda ve hafıza havuzu yer alıyor. AA