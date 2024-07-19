İstanbul Emniyeti’nde 10 emniyet müdürü 2. sınıf oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun toplanmasının ardından 2024 yılı "Amir" sınıfı terfileri açıklandı. İstanbul'da suçla mücadelede etkin ve başarılı bir şekilde görev yapan Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Dolunay Kaya, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ünver, Güven Timleri Şube Müdürü Hüseyin Şahin, Çocuk Şube Müdürü Özlem Temür terfi aldı.

SOKAK SUÇLARIYLA ETKİN MÜCADELE…

17-25 Aralık süreci sonrası FETÖ ile mücadelenin önemli isimlerinden olan, o dönem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yapan Selami Altınok'un Özel Kalem Müdürü olarak yoğun ve başarılı mesaisiyle isminden söz ettiren ve yıllar sonra yeniden İstanbul Emniyeti'nin kadrosuna geçerek Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde suçla etkin bir şekilde mücadele eden Dolunay Kaya ve İstanbul Cinayet Büro Amirliği'nin bağlı olduğu Asayiş Şube Müdürü olarak göreve başladığı günden itibaren dört yıl içerisinde fail-i meçhul cinayet bırakmayan Şinasi Yüzbaşıoğlu İkinci Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Özellikle sokak suçlarıyla ve suçlularla mücadelede yoğun ve başarılı bir mesai harcayan Güven Timleri Şube Müdürü Hüseyin Şahin, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ünver, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Korkut Okyay, Çocuk Şube Müdürü Özlem Temür ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu da terfi alarak İkinci Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Personel Şube Müdürlüğü'nde titiz ve yoğun bir mesai harcayan Personel Şube Müdürü Nuriye Okyay da terfi alarak İkinci Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

İstanbul Emniyeti'ndeki görevlerini titizlikle yürüten Belge Yönetimi Şube Müdürü Deniz Halıcı Çelik ve Deniz Limanı Şube Müdürü Abdülkadir Gürbüz terfi alarak İkinci Sınıf Emniyet Müdürü olurken, görevini başarıyla sürdüren İstanbul Havalimanı Şube Müdür Yardımcısı Binali Ökten, sokak suçlarıyla etkin mücadelede görev yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Kıvanç Taşçı, Fatih Tilki ve Ömer Faruk Aksu da Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Şafak operasyonlarının gizli kahramanlarının mesai yaptığı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün başında bulunan Ufuk Gürkan Şen de terfi alarak Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevden göreve koşan Emniyet Amiri Ahmet İzgi ve yine geçtiğimiz yıl Şube Müdürü olarak Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'nün başına geçen ve titiz mesai harcayan Esma Yavaşca ise Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti.

SERİ OPERASYONLARA TERFİ…

Başarılı KOM geçmişiyle yıllardır isminden söz ettiren ve İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürü olarak atandıktan sonra peş peşe düzenlenen ve ülkemizin yüklü miktarda vergi kaybına uğratılmasının önüne geçildiği operasyonların mimarı Hakan Dulkadir terfi alarak Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Suçla mücadeledeki başarılarıyla ve alanlarında mesai mefhumu tanımaksızın yaptıkları çalışmalarla bilinen Eyüp İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Duran, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Çobanoğlu, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü Orhan Şen, Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Arınç Çevik, Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Başlı, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Abidin Erik, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcıları Ziya Şaşmaz ve Mustafa Sarı ile Mesut Döner de terfi alarak Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

Suç unsurlarına karşı mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yapan Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncer Bilici de terfi alarak Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Kaan Bedir de terfi alan başarılı isimlerin arasında yer aldı. "İnsan ve Organ Ticareti" suçlarına yönelik uzun soluklu ve nokta operasyonların başındaki isim olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Alper Erdem de Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde uzun yıllardır başarıyla görev yapan ve sayısız operasyonel çalışmada emeği geçen Başkomiser Erkan Dalkılıç ve Cinayet Büro Amirliği görevini sürdüren Faruk Furkan Uyanık da terfi alarak Emniyet Amiri oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde uzun süre Dolandırıcılık Büro Amirliği yapan, ardından Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne atanarak 2024 yılının başından bu yana binlerce firarinin gözaltına alındığı operasyonlarda mesai harcayan Halil Özer, Cinayet Büro Amirliği gibi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nün başarısında pay sahibi olan Ahlak-Kumar Büro Amiri Nuri Kaya, Gasp Büro Amiri Erinç Yüzgüleç, Oto Hırsızlık Büro Amiri Doğukan Aydın ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde önemli operasyonlara imza atan ve geçtiğimiz yıl Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Devriye Ekipler Amiri olarak atanan Doğan Dülger de Başkomiser rütbesine terfi etti.