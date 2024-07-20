2025 yılı sonuna kadar evine girmeyen afetzede kalmayacak

Elazığ'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İl Koordinasyon Kurulu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, "Elazığ ve Malatya depremlerinde daha sonra Kahramanmaraş depremlerinde ortaya koyduğunuz çaba ve strateji takdire şayan. Yerinde dönüşüm projesi de gündeme geldi ancak bu sanki biraz daha yavaş ilerliyor. Bu proje devam edecek mi? Ya da sürecin hızlanması için projede geliştirme ve esnetmeler yapacak mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bütün şehirlere gitmemizdeki sebep vatandaşlarımızın bizden beklentilerini yerinde dinlemek ve yerinde karar almak. Bu manada 2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesi 11 ilde evine girmeyen afetzede vatandaşımız kalmayacak. Vatandaşımızın devletine ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza güveni tam. İnşallah hem yerinde dönüşümle hem kentsel dönüşümle belirlediğimiz rezerv alanlarla hem şehrin çevresinde yaptığımız işlerle birlikte şehrin mimarisine ve demografik yapısına uygun adımlarımızı atacağız, milletimize sözlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu konudaki talepleri de aldık. Belediyemizle birlikte inşallah çalışıyoruz. Dönüşüm alanlarına ilişkin şehrin eski dokusunu ayağa kaldıracak ve eski Elazığ dediğimiz şehir merkezindeki o yapıları dönüşüm projesiyle birlikte yeniden ihya edecek, Elazığ'daki sanayiyi, turizmi, istihdamı yeniden canlandıracak adımları hep birlikte atacağız." 'Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap veren Bakan Kurum, gündelik polemiklerle meşgul olacak vakitlerinin olmadığını ifade ederek, "Biz tekrar göreve geldiğimiz günden bu yana deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Tabii biz 14 milyon insanımızın yuvalarını bir saniye bile erken vermeye çalışırken; sanırım bizim bu uğraşımızdan Sayın Özgür Özel rahatsız olmuş. Yine sordukları sorularda vatandaş yok, insan yok, depremzede kardeşlerimiz yok. Biz de milletimiz de bu anlayışı çok iyi biliyoruz. Bunlar bal yapmayan arı gibidirler. Deprem konusu bizim nezdimizde siyaset malzemesi yapılacak bir konu değildir. Sayın Özel'e tavsiyem; deprem bölgesini siyasetinize alet etmeyin. Özgür Özel bir Elazığ'a gelsin, şu yeni yuvalarında oturan vatandaşlarımızı bir ziyaret etsin. Vatandaşımızın çayını, çorbasını içsin. Bir kez olsun milletimizin mutluluğunu kendi mutlulukları bilsin. Bizim anahtar teslim törenlerimize gelsin. Biz deprem bölgesini, depremzede kardeşlerimizi gündelik siyasete, gündelik polemiklere asla ve asla alet ettirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.