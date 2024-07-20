51 kişinin ölümünde 1 kişi ceza aldı, aileler isyan etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Eyüp Öğüt, yakınlarını kaybeden aileler ile taraf avukatları ve milletvekilleri katıldı. Müştekiler, ihmaller zincirinin binanın yıkılmasına sebep olduğunu belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık Eyüp Öğüt ise suçsuz olduğunu öne sürerek, "Kolon kesmedim, tadilat yapmadım, 1+1 dairem yok" dedi. Verilen aranın ardından kararınıı açıklayan mahkeme heyeti, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulayarak 16 yıl 8 ay hapse hükmeden heyet, sanığın mesleğini 3 yıl yapmasının yasaklanmasını kararlaştırdı. Sanıklar Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı veren mahkeme, firari sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever'in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Kararın ardından aileler sinir krizi geçirirken, adliye bahçesinde gerginlik yaşandı. Depremde oğlunu kaybeden Seçkin Şahin, "Bu karar ile evlerimiz bir kez daha başımıza yıkıldı" sözleriyle tepki gösterdi.