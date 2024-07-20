AK Partili Çankırı, elektrik akımından hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın annesini ziyaret etti

Konak'ta 12 Temmuz'da sağanak yağmur nedeniyle oluşan su birikintisindeki elektrik akımına kapılan ve ölüm haberleriyle Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'dan geriye acılı aileleri kaldı. Buca'da ikamet eden merhum İnanç Öktemay'ın, acılı ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini ileten AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Olayın yakından takipçisi olduğunu kaydeden Vekil Çankırı, "Konuyla alakalı olarak gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız gerek ise kolluk kuvvetlerimiz tüm hassasiyetiyle çalışıyor. Bu olaydan kim ya da kimler sorumlu ise en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Ne mutlu ki böyle yardımsever bir evlat yetiştirmişsiniz. Başkası olsa belki sırtını döner giderdi. Ama sizin evladınız bir ke daha insan olmanın durum ve şartlara bağlı olmadığını bizlere hatırlattı" dedi.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Ayakta durmakta güçlük çeken acılı anne Nevin Öktemay iki arkadaşın da hayatlarının baharında yaşama veda ettiklerini söyledi. Kızkardeşi ile Denizli'de ikamet ettiklerini oğlunun ölüm haberini alır almaz İzmir'e geldiğini anlatan anne Nevin Öktemay gözyaşları içinde "Şırnak'ta askerlik yapmıştı. Müziği çok sevdiği için müzisyenlik yapardı. Çok yardımsever ve merhametliydi. Damatlık giymesini beklerken oğlumu kefeniyle kucakladım. Cumhurbaşkanımız da konuşmasında yer verdi. Yüreği yanan bir anne olarak buradan ona selam ediyorum. Adalete güveniyorum. Yargı gerekeni yapacaktır. Benim canım gitti başka canlar gitmesin" diye konuştu.