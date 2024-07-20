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Giriş Tarihi: 20.7.2024 10:31

Direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü öldü

Adana’da tır şoförü Osman Medeniye, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü öldü

Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü Osman Medeniye (52) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KRİZ GEÇİRİP KAZA YAPTI

Kaza, Ceyhan ilçesi Mercin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Osman Medeniye idaresindeki çakıl taşı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon başından rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan sulama kanalını aşıp tarlaya girdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Baygın olan ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Osman Medeniye, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen sürücü Medeniye hayatını kaybetti. Osman Medeniye'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü öldü
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