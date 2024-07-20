KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türkleri zulme boyun eğmedi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlama törenlerinde konuştu. İşte Ersin Tatar'ın açıklamaları:

Rum lideri Kıbrıs Türkleri'ni silah zoruyla dışlayarak Enosis'i sıçrama tahtası olarak kullanmaya başlamıştır. Vefakar halkımız 11 yıl boyunca en zor koşullarda göçmen çadırlarında yaşamış, esir olmamış, başı dik mücadele ederek Türklüğün onur ve şerefini çiğnetmemiştir. Rum Yunan ikilisi 63-74 yılları arasında katliamlar yaparken diğer yandan da adayı Yunanistan'a ne zaman bağlanacağının hesabını yapmaya devam ediyordu. Ana hedefleri halkımızı yok edip Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmekti. 15 Temmuz darbesinin ardından aylar geçiyordu. Ecevit, İngiltere'ye giderek iştişare etmiştir. TSK şu anda Kıbrıs açıklarında uyarısında bulunmuştu. Kıbrıs'ta silah sesleri susmuş çıt çıkmıyordu. EOKA cuntanın talimatlarını bekleyedursun. Kuzey'den TSK gelmek üzereydi. KKTC halkının tahammülü kalmamıştı. 20 Temmuz 1974 sabahı barış harekatı gerçekleştirilmiştir.

"HALKIMIZA 60YILDIR UYGULANAN AMBARGONUN SAVUNULACAK HİÇBİR YANI YOKTUR"

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ilkeleriyle yolumuzu çizmiştir. Dünyada hak ettiğimiz yeri er geç alacağız. Türk tarafı olarak müzakere süreçlerinde olumlu tutum gösteriyoruz. Amacımız Kıbrıs ve bölgenin yararına olacak anlaşmaya ulaşmaktır. Rum zihniyeti tüm müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Halkımıza 60 yıldır uygulanan insanlık dışı ambargonun savunulacak hiçbir yanı yoktur.

60 yıldır çözüm bulmak adına geçirilen boşa zaman artık yerini 2021 yılında Cenevre'de gündeme getirdiğimiz siyasete bırakmıştır. Cenevre zirvesinin ardından yapılan tespit çok net.

"KIBRIS TÜRKLERİ'Nİ HEDEF ALAN DENDİAS'I KINIYORUZ"

Kıbrıs Türkleri zulme boyun eğmedi. Rum yönetimi adayı tehlikeye atıyor. Güneyde devam eden silahlanma barışa hizmet etmiyor. AB ülkeleri Rum yönetimine seyirci. Rum tarafının provokatif adımları gerginliğe hizmet ediyor. Rum yönetiminin bazı ülkelerle anlaşma yaparak güneyi operasyon merkezi haline getirmesi adayı tehdit etmektedir. Kıbrıs Türkleri'ni hedef alan Dendias'ın düzeysiz açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Nasıl ki 1963-1974 döneminde Rumların Türklere saldırılarına seyirci kaldıysa günümüzde Gazze'ye yapılan saldırılara seyirci kalmaktadırlar.

KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. 20 Temmuz Kıbrıs Türk'ünün yoktan var oluşudur, bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!