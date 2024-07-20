Pençe-Kilit’te yaralanan yarbay şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz'da icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesine yer verdi.