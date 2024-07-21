Haberler Gündem Haberleri 19 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 21.7.2024

19 terörist etkisiz hale getirildi

SABAH
19 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyinde ise 4 PKK/YPG'li olmak üzere toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
19 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA