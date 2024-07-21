Anavatanda bayram coşkusu

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü, yurdun dört bir yanından törenlerle kutlandı.Şehit ve gaziler anısına Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri ve gazileri anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, "Bugün Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe, Kıbrıs Adası'nın ise barış ve huzura kavuştuğu gündür. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun" dedi. Tören sonrası İstanbul Savunma Üniversitesi bandosu mini bir konser verdi.Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin üyeleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladı. Dernek üyeleri, ellerindeki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi önünden Tarihi Erzurum Kongre Binası'nın önüne kadar yürüdü. Şube Başkanı Salih Mesci, Erzurumlu gaziler olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü unutmadıklarını söyledi.Dalgıçlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Keban Baraj Gölü'ne dalış yaparak su altında Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı açtı. Dalış yapan ekipler, su altında "Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Derinlere Saygı Dalışı" yazılı pankart da açtı.KKTC Trabzon Konsolosluğunca Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda çelenk sunma ve anma töreni yapıldı. Konuşmaların ardından Trabzon 3. Bando Bölge Komutanlığı konser verdi.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, "Bu harekat gerçekleştirilmemiş olsaydı şu anda burada olamazdık. Aynı Gazze'de yaşananlar gibi, Filistin halkı gibi olurduk. Bizim yanımızda her zaman anavatan olduğu için çok şanslıyı" dedi. Antalya Mersin, Burdur ve Muğla'da Kıbrıs gazisi ve ailelerinin katıldığı törenlerde Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.