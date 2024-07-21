Göktürk-1’den Kıbrıs’a selam

Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 uydusunun çektiği Beşparmak Dağları'ndaki KKTC bayrağı ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazısının fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü'nün yardımına koşan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor. Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 uydusu, Türk'ün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları'nı ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor" ifadeleri yer aldı.