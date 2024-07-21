Haklı gurur yaşıyoruz

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Erdoğan, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 50'nci yıldönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekâtla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır. Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum."