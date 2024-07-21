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Giriş Tarihi: 21.7.2024

Komandolar, Kıbrıs gazileriyle buluştu

Komandolar, Kıbrıs gazileriyle buluştu
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde görev alan komandolar, Kıbrıs gazileriyle KKTC'de bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "50 yıl önce Beşparmak Dağları'nda destanlar yazan Mutlu Barış Harekâtı'nın kahraman gazileri ile Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusunun gücünü dünyaya gösteren kahraman komandolarımız KKTC'de bir araya geldi. Komandolarımız, gazilerimizin huzurunda komando andı okuyarak Kıbrıs Türkü'nün dün de bugün de yalnız olmadığını dünyaya haykırdı" denildi.
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Komandolar, Kıbrıs gazileriyle buluştu
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