Şehidin hatırasını defterinde yaşatıyor

Sıdıka ve Fevzi Gün çiftinin iki oğlundan küçüğü olan Astsubay Çavuş Nihat Gün (25), Ankara'da görev yaparken gönüllü olarak Van'a, oradan da geçici görevle Hakkari'ye gitti. 18 Kasım 2012'de ise Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 arkadaşı ile birlikte şehadete erdi.Konya'da yaşayan anne Sıdıka Gün, şehit oğlunun anılarını yaşatmak için büyük mücadele veriyor.Ziyarete gelen oğlunun silah arkadaşlarına, öğrencilere ve misafirlere oğlu adına oluşturduğu hatıra defterini duygularını yazmalarını istiyor.Çoğunluğu öğrenci olan misafirler, şehide olan minnetlerini diye getiriyor. Düğününe günler vatan toprağına emanet ettiği oğlunun kendisine her zaman 'Anne benimle gurur duyacaksın' dediğini anlatan anne Gün, şehit ailesi olmanın hem gururunu hem de hüznünü yaşıyor.Askerinden polisine, öğrencisinden yöneticisine birçok kişinin ziyaretine geldiğini söyleyen Sıdıka Gün, "Gelenler bu deftere duygularını yazıyor. Gözyaşlarına hakim olamayanlar oluyor. Başkaları için sıradan bir defter olabilir ama benim için çok şey ifade ediyor. Bu defteri okudukça çok mutlu oluyorum. Deftere sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyorum. Gücüm yeterse oğlumun anılarını da kitaplaştıracağım. Nihat'lar, şehitler unutulmasın istiyorum. Oğlum hep, 'Benimle gurur duyacaksın' derdi. Şimdi tüm ülke şehidimle, şehitlerimizle gurur duyuyor. Vatan sağ olsun" dedi.