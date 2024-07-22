AK Parti’de değişim rüzgârı

Yerel seçimlerin ardından sık sık kurmayları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenin verdiği mesajı aldıklarını vurgulamasının ardından, gerek parti içinde gerekse parti dışında yapılan anket çalışmaları ile kapsamlı analizleri inceledi. Değişimin işaret fişeği il başkanları ile başladı, iki kabine üyesi ile devam etti. AK Parti'deki değişim için tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrilmiş durumda. Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarında bayrak değişiminin olacağı ifade ediliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart sonrası atacağı her adımı yol arkadaşları ile birlikte tartıştı, yeni yol haritasını belirlemek için toplantılar düzenledi. AK Parti, eylülde yapılacak olan olağan kongre sürecine kadar sistemli bir hazırlık dönemi yönetiyor. Seçimlerden sonra Batman ve Rize il başkanları ile başlayan değişim süreci il ve ilçe başkanlıkları ile devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son MYK toplantısında, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullanmıştı. Gözler salı günü toplanacak MKYK toplantısına çevrilirken, parti kulislerinde, 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı belirtiliyor.