DEM’li Sur Belediyesi, sosyal medya hesabındaki ‘ay yıldızı’ kaldırdı

Yerel seçimlerde Diyarbakır Sur İlçe Belediyesi'ni kazanan DEM Partili Fatma Gulan Önkol ile Adnan Örhan'ın Yüksek Seçim İl Kurulu'ndan mazbatalarını aldıktan sonra görevi devralmak üzere gittikleri belediye binasında ilk icraatları makam odasında yer alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini kaldırmakla oldu.
Yaşanan bu durum karşısında tepkileri üzerine çeken Sur Belediyesi'nde bu kez ay yıldız hazımsızlığı yaşandı.
Belediyenin resmi internet sitesinde kayyım döneminde yer alan Kalkan Balığı şeklindeki tarihi Surları gösteren logodaki ay yıldız kaldırıldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Öte yandan, DEM Partili Sur Belediyesinin skandal hamlesi sosyal medyada da gündem oldu. Bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Ay yıldıza alerjisi olanlar gölgesinde yaşamasın.", "Özgür Özel ve CHP buna ne diyor acaba? Yine desteğe devam mı edecekler?" yorumlarında bulundu.