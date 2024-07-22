DEM’li Sur Belediyesi, sosyal medya hesabındaki ‘ay yıldızı’ kaldırdı

Belediyenin resmi internet sitesinde kayyım döneminde yer alan Kalkan Balığı şeklindeki tarihi Surları gösteren logodaki ay yıldız kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, DEM Partili Sur Belediyesinin skandal hamlesi sosyal medyada da gündem oldu. Bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Ay yıldıza alerjisi olanlar gölgesinde yaşamasın.", "Özgür Özel ve CHP buna ne diyor acaba? Yine desteğe devam mı edecekler?" yorumlarında bulundu.