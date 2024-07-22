Türkiye’nin küresel imajına ‘başıboş köpek’ darbesi

Kısa süre önce TBMM'ye sunulan başıboş köpeklere yönelik yasa teklifi gündemdeki yerini korurken, çarpıcı bir detay daha göze çarptı. Hamidiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (HESAM) tarafından yayımlanan rapor, Türkiye'deki başıboş köpek tartışmalarının nasıl küresel bir soruna dönüştüğünü gözler önüne serdi.Yapılan araştırmaya göre bugüne kadar 13 ülke, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına başıboş köpekler ve kuduz riski sebebiyle, dışişleri bakanlıklarının internet sitesi üzerinden uyarı mesajı yayımladı. Bu ülkeler; ABD, Japonya, İsveç, Norveç, Hollanda, İrlanda, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Çekya, Kanada ve Avustralya olarak sıralandı.Raporda, 13 ülkenin söz konusu tutumuna ilişkin yoruma da yer verilerek, "Bu durum ülkemiz için bir utanç konusudur ve turizm için olumsuz bir algıdır. Maalesef Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre de kuduz riskinin hala yüksek olarak belirtildiği tek Avrupa ülkesiyiz" ifadeleri kullanıldı.ÖTEyandan makalede, başıboş köpek krizi ile yıllardır boğuşan Hindistan ve Tayvan'dan da dikkat çekici örnekler paylaşılarak, "1998'e kadar Hindistan'da başıboş köpek popülasyonu yerel idarenin ötenazi uygulamalarıyla kontrol altına alındı. Ancak hayvan hakları aktivistlerinin baskısıyla 'yakala-kısırlaştır-geri bırak' yöntemi benimsenmeye başlandı. Bugün Hindistan'da köpek popülasyonu 35-40 milyona ulaşmış, yıllık 20 bin kişi kuduzdan ölmekte ve kuduz temaslı vaka sayısı yıllık 17,5 milyon civarındadır. Tayvan ise 2017 yılında 'yakala-kısırlaştır-geri bırak' yöntemini uygulamaya başladı. Ancak son açıklanan verilere göre köpek popülasyonu bu uygulamaya geçildiği tarihten sonra yüzde 6,19 arttı" bilgisi paylaşıldı.