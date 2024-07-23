Bağımsız başkan icraatlarına ihale iptalleriyle başladı

2004-2019 yılları arasında Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Dündar, son seçimlerde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Dündar aday gösterilmezken yerine, AK Partili Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan aday yapıldı. Dündar da Çarşamba İlçesinden bağımsız aday olup seçimleri kazandı.

İLK İCRAATI İHALE İPTALLERİ

Hüseyin Dündar belediye başkanı olduktan sonra AK Partili önceki Belediye Başkanı Halit Doğan döneminde yapılan açık ihaleleri iptal etmeye başladı. Dündar bunların yanı sıra belediyenin hizmet aldığı firmaları da ödeme yapmadı. Yaşananların ardından Belediye Başkanı ile görüşüp sonuç alamayan firmalar belediyeye ihtar göndermeye başladı. Belediyeye taş kırma, eleme ve nakliye işleri yapan firmanın avukatı, alacaklarının ödenmediğini belirterek ihtarname çekti. İhtarnamede "müvekkilim hem işçilerine hem de piyasaya olan borçları nedeniyle dava ve icra takipleriyle karşı karşıya kalmış, alacaklılar alacaklarının tahsili için yasal yollara başvurmuşlardır. Bugüne değin iyi niyetle ve sözlü olarak bizatihi muhatap Hüseyin Dündar'a yaptığımız başvurularımız sonuçsuz kalmış olup müvekkile yasal yollara başvurmaktan başka bir imkan bırakılmamıştır. Cari hesaplar ve teminatlar nedeniyle müvekkilin 16 milyon 449 bin 734 lira tutarındaki alacağının işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 1 hafta içinde müvekkile ödenmesini, aksi halde dava ve takip cihetine gidileceğini bildiririz" denildi.

"BATAĞA VE İFLASA SÜRÜKLENİYOR"

Belediyenin iştiraki olan Çarşamba İmar İnşaat Şirketi ile akdedilen 01 Ağustos 2022'de sözleşme gereğince yaklaşık 400 bin ton taşın patlatılması, kırılması, tesislerde elenmesi ve stoklanması işlemlerini tamamlayan şirkette alacağını tahsil edemedi. Şirket tarafından çekilen ihtarnamede "Hüseyin Dündar'ın bir önceki belediye başkanı ile arasındaki husumetlerden dolayı müvekkil şirketin bu işle ilgili KDV hariç yaklaşık 100 milyon lira tutarındaki alacağı ödenmemekte olup müvekkil on milyonlarca liralık harcamalarının karşılığı olan alacakları tahsil edemediğinden batağa ve iflasa sürüklenmektedir. Bilindiği üzere idarenin işleyişinde devamlılık esastır. Müvekkil şirket, sözleşmeden doğan sorumluluklarını eksiksiz, hilesiz ve hiçbir şaibeye yer olmaksızın tamamlamış ve yerine getirmiştir. Muhatap Hüseyin Dündar'ın eski belediye başkanı ile arasındaki husumetler müvekkil şirketi hiçbir şekilde alakadar etmediği gibi bu husumetlerden dolayı müvekkilin cezalandırılmasına ne hukuk ne ahlak ne de siyaset kuralları izin vermektedir" denildi.

"KAYYUM ATANMASINI TALEP EDECEĞİZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten firma avukatı "Devlette devamlılık esastır. Sırf önceki belediye başkanına yada AK Partiye olan hırsları sebebiyle işini düzgün yapan insanları çalışanları mağdur etmek bir belediye başkanına yakışmaz. Hem de hukukçu olan bir belediye başkanına hiç yakışmaz. Hüseyin Dündar, bizim müvekkilimize yaptığı hukuksuzlukların aynısını başka işletmelere de yapmaktadır. Sırf geçmiş dönemde yapıldığı için hiçbir hukuksuzluk olmadığı halde sözleşmeleri ve ihaleleri iptal etmektedir. İşletmeleri tahliye etmektedir. Bu şekilde hem firmalar hem de o firmalarda çalışan birçok işçi mağdur olmaktadır. Bu işin arkasını bırakmayacağız. Hem savcılığa hem İçişleri Bakanlığına başvurarak soruşturma talep edeceğiz. Bu eylemlerin daha ileri gitmesi durumunda Çarşamba belediyesine kayyum atanmasını talep edeceğiz" dedi.