Bakanlık müfettişleri İzmir’de.... Büyükşehir’e Tarkan soruşturması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül 2022'de Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan Konseri düzenledi.

DEV SAHNE RÜZGARINDA ETKİSİ İLE ÇÖKTÜ

Konsere saatler kala 1. Kordon'da kurulan dev sahne, rüzgaında etkisi ile çöktü. Mega Star Tarkan açıklama yaparak konserin belirlenen gün ve saatte yapılacağını duyurdu.

SOYER "TARKAN KONSER ÜCRETİ ALMAYACAK" DEDİ AMA...

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'de Mega Star Tarkan'ın vereceği konser karşılığı ücret almayacağını duyurdu.

GÜNDOĞDU MEYDANA YENİ SAHNE KURULDU

Hummalı bir çalışma sonucu yıkılan sahnenin bir benzeri Gündoğdu Meydanına yeniden kuruldu. Tarkan'ın verdiği muhteşem konser sonrası mega star'a ne kadar ücret ödendiği tartışma konusu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ısrarla Tarkan'a ne kadar ücret ödendiğini açıklamaktan kaçındı. İlk etapta Tarkan'ın konser için ücret talep etmediğini belirten Soyer daha sonra tartışmaların giderek büyümesi üzerine sadece kaşe ücreti ödendiğini, ödenen bu rakamı da Tarkan'ın hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

BELEDİYENİN KASASINDAN BİR KURUŞ ÇIKMADI DEDİ AMA...

Tepkilerin giderek büyümesi üzerine bu sefer Soyer, Tarkan Konseri için belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadığını, ödemelerin sponsorlar tarafından karşılandığını duyursa da Temiz İzmir Derneğinin bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuru Soyer'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

TÜM MASRAFLAR İZFAŞ'IN KASASINDAN ÇIKMIŞ

Tarkan Konseri için büyükşehir belediyesinin fuarcılık şirketi İZFAŞ üzerinden hem Mega Star'a hem de ses, şık ve sahne kurulumunu yapan firmaya toplamda 23.5 milyon lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. O süreçte skandallar bununla da sınırlı kalmadı.

SAHNE KURULUM İŞİNDE ÇALIŞAN ŞİRKET PERSONELİNİN GİDERLERİNİ DE İZFAŞ KARŞILAMIŞ

Yıkılan sahnenin yerine yenisinin yapılması için İstanbul'dan İzmir'e çağrılan yaklaşık 40 kişilik teknik ekibin uçak biletleri ile 60 kişilik ekibin konaklama giderlerinin de yine İZFAŞ tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Yıkılan sahnenin sorumluluğunun sahneyi kuran yüklenici firmada olmasına rağmen personelin konaklama, uçak bileti gibi giderlerinin belediye şirketi İZFAŞ trafından karşılanmış olması o süreçte Sayıştay raporlarına da girdi.

SAYIŞTAY RAPORLARINA GİRDİ

İZFAŞ'ın 2022 yılına ilişkin iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay denetçileri İZFAŞ'ın yıkılan sahnenin tekrar yapımı için yüklenici firma ile 8.5 milyon liralık ek bir sözleşme imzaladığını ortaya çıkardı.

ŞİRKETE EK MALİ YÜK GETİRMİŞ

Sayıştay o süreçte hazırladığı raporda asıl sözleşme kapsamında işin teknik şartname hükümlerine göre yerine getirilmesinin yüklenici firmanın sorumluluğunda olduğu, buna istinaden yüklenicinin çalıştıracağı ekibin ulaşım ve konaklama giderlerinin de sözleşme bedeli içinden karşılanması gerektiğine dikkat çekti. Raporun sonuç bölmünde ise "Yüklenicinin sorumluluğunda olan kendi çalışanlarına ilişkin ulaşım ve konaklama işleri için şirkete ek mali yük getirecek şekilde sonradan ek protokol yapılması İZFAŞ aleyhine sonuç doğurmuştur." ifadeleri yer verilmişti.

GÖZLER MÜFETTİŞLERİN HAZIRLAYACAĞI RAPORDA

İçişleri Bakanlığının başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'e gelen mülkiye müfetişlerinin ilgili daire başkanlığından konserle ilgili tüm bilgi ve belgeleri istedikleri öğrenildi. Şimdi tüm gözler müfettişlerin hazırlayacağı rapra çevrildi.

