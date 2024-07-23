Belediye memurları yeniden iş bırakıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli memurların örgütlü olduğu Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN) İzmir Şubesi ile büyükşehir arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan kriz aşılamadı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sosyal denge tazminatı konusunda yasal sınırı aşmak için meclisten aldığı yetki de sorunun çözümüne çare olmadı. Tugay'ın bu yetkiyle götürdüğü teklifi kabul etmeyen sendika, yeniden iş bırakma kararı aldı.Geçtiğimiz hafta yaşanan bu gelişme sonrası memurların örgütlü olduğu ve 7 bin memuru temsil eden Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şubesi, haftalık eylem programını yayınladı. Sendika üyeleri, bugün Konak Meydanında İZSU Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. Sendikanın kadın komisyonu ise kadın üyelerin kazanımlarının gasp edilmek istenmesi nedeniyle Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik evi önüne mor çelenk bırakacak. Yarın ise memurlar tam gün iş bırakacak ve 11:00'de İzmir Sanat önünde basın açıklaması yapıp ardından da CHP İzmir İl Başkanlığı önüne yürüyecek. Perşembe günü Kültürpark'ta yeryüzü sofrası kuracak olan sendika üyeleri, Cuma günü de yine Kültürpark'ta, oturma eylemi yapacak.