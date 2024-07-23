Bilal Erdoğan, ABD’deki roket yarışması şampiyonu İTÜ Vefa Havacılık Takımı’yla bir araya geldi

Bunun bir zihniyet göstergesi olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor. Hedef alınarak çocukları öldüren bir cani ülkeden bahsediyoruz. Bu ülke daha yeni, Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşunu terör örgütü ilan ediyor. Yani sen zaten bir terör devletisin. Dünyanın ciddi bir İsrail terör devleti sorunu var. Dolayısıyla gençlerin bu konuya dikkat çekmiş olmaları çok kıymetli. Milletimizin de bu konuyu her gün gündemde tutması gerekiyor. Eğer bu soykırım sonlandırılmazsa ve İsrail terör devletinin yanına kar kalırsa, İsrail'in bundan sonra hangi vahşeti, hangi cinayet işleyeceğini hiç birimiz kestiremeyiz. Tabii ki benzer kötü örneklere de kapı aralanmış olur. Dünyanın huzura, barışa ihtiyacı var. Batı uygarlığı artık bunu temin edemiyor. İsrail gibi bir canavarı besliyor."

Batı medeniyetinin teknolojik gelişmesinin dünyaya daha çok kan ve gözyaşı getirmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, gençlerin bu çalışmalarının aynı zamanda daha iyi bir dünya kurma amacını da taşıdığını kaydetti.

"ÜNİVERSİTEMİZDE 100'ÜN ÜZERİNDE PROJE TAKIMIMIZ VAR"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu ise bu yarışmanın ve TEKFONEST yarışmalarının gençlere kazandırdığı en önemli katkının özgüven olduğunu söyledi.

Vakfın bilim ve teknolojiyi destekleyerek gençleri özendirmesinin önem arz ettiğini belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

"Şu anki bu gençlerimizin -ben inanıyorum ki- yapamayacakları bir şey yok. Üniversitemizde 100'ün üzerinde proje takımımız var. Bir takımımız dikey inişli roket tasarladı ve onu çok güzel bir şekilde indirdiler. Yakında TEKNOFEST'in dikey inişli roket yarışmasına katılacaklar. İnanıyorum ki bu gençlerimiz çok yakın bir vakitte Elon Musk'ın, Space X'in yaptığı dikey inişli roketlerden çok daha iyilerini yapacaklar."

Takım üyeleri de projeyi ve yarışma sürecinde yaşananları anlatırken, program sonunda Erdoğan ve öğrenciler kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.